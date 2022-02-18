МВД ЛНР переведено на усиленный режим службы

Власти Луганской народной республики из-за обострения обстановки перевели республиканское министерство внутренних дел на усиленный режим несения службы, передает Луганский информационный центр.

Как отмечают в луганских правоохранительных органах, ими "усилено патрулирование на улицах городов, выставлены дополнительные посты досмотра транспортных средств, усилен контроль за соблюдением режима комендантского часа". Особое внимание в МВД ЛНР намерены уделить обеспечению общественного порядка, а также пресечению "противоправных действий, направленные на хищение имущества жителей республики".

Усиленный режим работы МВД ЛНР вводится на фоне призыва властей республики к мирным жителям эвакуироваться в Россию. По словам руководства ЛНР, Киев планирует осуществить провокации на линии соприкосновения, а также организовать прорыв вглубь территории республики. По данным ЛНР, за последние украинские войска 29 раз нарушили "режим тишины", в том числе вели артиллерийские и пулеметные обстрелы.