Власти ЛНР призвали население эвакуироваться в Россию

Руководство Луганской народной республики призвало жителей выехать в Россию из-за эскалации напряженности.
Как передает Луганский информационный центр, глава ЛНР Леонид Пасечник поручил главам территорий, правоохранительным органам и чрезвычайным службам "обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска".
По словам главы ЛНР, Россия "готова обеспечить организованный прием и размещение жителей республики на своей территории". Пасечник также призвал всех "мужчин, способных держать в руках оружие, встать на защиту своей земли".
Ранее решение об эвакуации детей, женщин и пожилых людей в Ростовскую область было принято руководством Донецкой народной республики.
Пушилин заявил о начале эвакуации граждан ДНР в Ростовскую область
Поводом для эвакуации стала опасность развязывания Украиной полномасштабных военных действий в Донбассе.
"Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик", - приводит ТАСС экстренное обращение главы ДНР к жителям республики.
Пушилин отметил, что в Ростовской области уже готовы места приема и размещения граждан. И с 18 февраля "организован массовый централизованный выезд населения". В первую очередь это касается женщин, детей и пожилых людей.