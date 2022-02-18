Власти ЛНР призвали население эвакуироваться в Россию

Руководство Луганской народной республики призвало жителей выехать в Россию из-за эскалации напряженности.

Как передает Луганский информационный центр, глава ЛНР Леонид Пасечник поручил главам территорий, правоохранительным органам и чрезвычайным службам "обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска".

По словам главы ЛНР, Россия "готова обеспечить организованный прием и размещение жителей республики на своей территории". Пасечник также призвал всех "мужчин, способных держать в руках оружие, встать на защиту своей земли".

Ранее решение об эвакуации детей, женщин и пожилых людей в Ростовскую область было принято руководством Донецкой народной республики.