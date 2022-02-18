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18.02.2022 09:00
Рубрика: Общество

Онкогематология: ждать нельзя, нужно действовать

Текст: Анастасия Камзолова
Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. В этой связи Российское общество онкогематологов и Ассоциация онкологов России провели дискуссию на тему "Онкогематология: ждать нельзя действовать".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Онкогематология - это важная область онкологии, которая охватывает злокачественные заболевания крови и лимфатической ткани. К таковым относятся и лимфомы. Различают два типа лимфом: лимфома Ходжкина и неходжкинские лимфомы (НХЛ). Фолликулярная лимфома является самой распространенной индолентной (вялотекущей) формой НХЛ, а диффузная В-крупноклеточная лимфома (ДВКЛ) - ее наиболее распространенная агрессивная форма.

"Лимфомы составляют 8% от всех злокачественных новообразований и занимают шестое место среди причин смертности от рака в России. Это говорит о высокой актуальности проблемы и необходимости поиска решений для улучшения ситуации", - считает д.м.н, профессор, академик РАН Ирина Поддубная, заведующий кафедрой онкологии и паллиативной медицины им. Савицкого ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава РФ.

Еще недавно эти заболевания имели крайне неблагоприятный прогноз. Сегодня современная терапия может значительно увеличить продолжительность жизни пациента, а некоторые онкогематологические заболевания уже стали практически излечимы.

"Анализ судьбы больных за последние десятилетия показывает, что с применением современного терапевтического подхода удается увеличить общую выживаемость в 3-4 и более раз. Это следствие того, что мы все время получаем новые препараты. Онкогематология - то направление, где очень быстро внедряются достижения фундаментальной медицины. И именно на него должно быть направлено все внимание государства, чтобы оказывать максимальный терапевтический эффект пациентам", - подчеркнула Ирина Поддубная.

По оценке д.м.н, зав. отделением химиотерапии гемобластозов НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава РФ, профессора Гаяне Тумян, лишь 60-70% пациентов с диффузной В-крупноклеточной лимфомой (ДВКЛ) отвечают на стандартную терапию. Порядка 30-40% пациентов имеют неблагоприятный прогноз. У пациентов с ранними рецидивами или рефрактерным течением ДВКЛ выживаемость, как правило, не превышает 6 месяцев. Но, к счастью, ситуация меняется.

"Каждый год появляются инновационные препараты, демонстрирующие беспрецедентные показатели эффективности, - говорит Ирина Поддубная. - Например, для лечения взрослых пациентов с рецидивирующей/рефрактерной диффузной В-крупноклеточной неходжкинской лимфомой недавно появилась современная лекарственная терапия, которая значительно увеличивает их выживаемость".

Имеется в виду иммуноконъюгат - новый препарат для лечения ДВКЛ, который недавно появился и в России, что важно, учитывая статистику заболеваемости.

По словам Натальи Фалалеевой, зав. отделением противоопухолевого лекарственного лечения "МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России", средний возраст заболевших НХЛ составляет около 60 лет, но заболевание может возникать в любом возрасте. Лимфома может быть вялотекущей или быстропрогрессирующей, и от этого зависит терапевтическая тактика.

По словам Фалалеевой, при вялотекущих лимфомах есть тактика "наблюдай и жди", в то время как при агрессивных необходимо как можно скорее начинать лечение. "Агрессивная лимфома ведет себя агрессивно как при первичном возникновении, так и при прогрессировании либо рецидиве заболевания. Соответственно, пациент не может долго ждать начала следующего этапа лечения", - подчеркивает Фалалеева.

С этим согласна профессор Тумян: "Есть такое правило в онкологии: все, что эффективно, надо включать в первую линию терапии. Потому что эти болезни надо "убивать первым выстрелом". Использование эффективного инновационного препарата на втором-третьем этапах может принести совершенно не тот эффект, на который мы вправе были рассчитывать".

"Важно, чтобы мы не упустили эту теперешнюю волну по развитию современной науки, особенно в онкогематологии", - уверен и д.м.н., профессор, академик РАН Андрей Каприн, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, гендиректор "НМИЦ радиологии" Минздрава РФ.

Вот почему необходимо скорейшее внедрение в практику новых методов лечения. Важно максимально быстро делать инновационные препараты доступными, подчеркивает Тумян, включая их в клинические рекомендации, список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и модель финансирования ОМС.

Эксперт добавляет, что в вопросах обеспечения быстрого доступа существуют определенные сложности. Когда для пациента счет идет на дни, административные "проволочки" могут сыграть роковую роль. Поэтому не только медицинские специалисты, но и представители пациентских сообществ призывают к совершенствованию механизмов внедрения инновационных методов в практику.

"Пациент должен понимать, что поставленный ему диагноз - не приговор, - говорит президент Всероссийского общества онкогематологии "Содействие" Лилия Матвеева. - На сегодняшний день это заболевание (лимфомы - прим. ред.) успешно лечится, но при своевременном назначении терапии".

Ценно и своевременное информирование об инновационных методиках. "Надо посещать "Школы пациентов", где высококлассные специалисты рассказывают все, что нужно знать пациенту, - резюмирует Матвеева. - Пациентам нужно быть активными и уверенными. И, конечно, надо двигаться вперед, не надо отчаиваться и думать о том, что все, жизнь закончилась. Ничего подобного, она продолжается!"

Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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