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Появились подробности о сюжете сериала в мире Чужих

Новости
    18.02.2022, 18:54
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Попытка грядущего расширения и, как это теперь принято, "переосмысления" франшизы про Чужих в формате сериала приросла небольшими новыми подробностями.

Деталями сериала "Чужой", занимается которым шоураннер "Фарго" Ноя Хоули, поделился глава FX Джон Ландграф. Произошло это в четверг на зимнем пресс-туре Ассоциации телевизионных критиков.

При этом телебосс перво-наперво подтвердил печальный факт, что в сериале никого из персонажей полнометражных лент, включая Рипли, не будет, передает THR. В то же время заверено, что сериал Хоули останется верен духу оригиналов и припасет для зрителя массу сюрпризов. И, естественно, в нем будет ксеноморф (иначе какой смысл?).

Действие развернется на Земле в 2090 году - "ближе к концу века, в которым мы живем сейчас", говорит менеджер. Он добавил: "Это первая история во франшизе "Чужой", действие которой происходит на Земле". Видимо упуская или игнорируя блок "Чужой против Хищника" и восхитительный классический комикс Верхейдена "Чужие" (роскошно издан и на русском).

Далее Ландграф завел речь о том, как необходимо призадуматься о будущем нашей планеты "с точки зрения окружающей среды" и внимательнее распоряжаться технологиями. Что Хоули и осветит в своем шоу оригинальным, авторским способом.

Снимать начнут после окончания работ над продолжением "Фарго", который только что зачем-то официально был заявлен на пятый сезон.

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