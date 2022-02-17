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Сериал "Фарго" продлили на пятый сезон

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    17.02.2022, 20:02
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сериал "Фарго" продлён на пятый сезон, сообщает Deadline.

Решение не стало сюрпризом, отмечает издание, так как автор шоу Ной Хоули заговорил об этом сразу после завершения четвёртого. Который многих поклонников разочаровал обилием "повесточки".

Фото: kinopoisk.ru
Пятый сезон "Удивительной миссис Мейзел" станет последним

Между тем сам Хоули "актуальностью" четвёртого сезона доволен и, по всей видимости, намерен и далее вести сериал в этом направлении. "Не думаю, что кто-то будет писать о Миннесоте так, как писал прежде, после того, что случилось за последние годы. И мы уже точно не вернёмся к подходу типа "Только полюбуйтесь на этих весёлых и беззаботных белых людей в их маленьких городках", - пояснил свою позицию Ной.

Вдобавок ко всему этому действие пятого сезона перенесётся в 2019 год. А затравочный слоган такой: "Когда похищение - это не похищение, и что если твоя жена - не твоя?"

Даты премьеры и других деталей пока нет.

Напомним, ранее стало известно о продлении на четвёртый сезон другого в своё время культового сериала - "Настоящего детектива" - также подвергшегося значительному влиянию политической конъюнктуры.

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