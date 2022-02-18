Больницы в Донецке готовят к эвакуации

В медицинских учреждениях Донецка корреспонденту "РГ" сообщили, что сегодня было "предварительное распоряжение" о повышенной готовности.

Главврачей и персонал предупредили, если будет наступление украинской армии, то прифронтовые больницы западной части города, а также две больницы Кировского района должны быть готовы к оперативной передислокации больных и персонала в центр города.

Ранее власти ЛНР и ДНР объявили об эвакуации населения на территорию России. В Ростовской области создали оперативный штаб для приема беженцев.