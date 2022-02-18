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18.02.2022 20:01
Рубрика: В мире

Больницы в Донецке готовят к эвакуации

Текст: Александр Гавриленко (Ростов-на-Дону)

В медицинских учреждениях Донецка корреспонденту "РГ" сообщили, что сегодня было "предварительное распоряжение" о повышенной готовности.

Главврачей и персонал предупредили, если будет наступление украинской армии, то прифронтовые больницы западной части города, а также две больницы Кировского района должны быть готовы к оперативной передислокации больных и персонала в центр города.

Ранее власти ЛНР и ДНР объявили об эвакуации населения на территорию России. В Ростовской области создали оперативный штаб для приема беженцев.

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