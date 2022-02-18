В Ростовской области создан оперативный штаб для приема жителей Донбасса

В Ростовской области создан оперативный штаб для работы с эвакуированным населением из Донецкой и Луганской народных республик. Как сообщил "РГ" депутат ГД РФ Виктор Водолацкий, власти региона готовы оказать необходимую помощь.

"Ждет от коллег с той стороны информацию о количестве людей, чтобы определять места, отведенные для их размещения", - сказал он.

Ранее, как сообщают РИА Новости, губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать экстренную помощь по линии федерального центра в связи с непредвиденно большим наплывом беженцев.

- У региона есть опыт размещения 2014 г., в прошлый раз сработали на пять, в этот раз с работаем на пять с плюсом, это наши родные близкие люди, мы своих людей не бросим, - добавил Водолацкий.