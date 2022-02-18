Пушилин: Ситуация в Донбассе идет к войне

Глава ДНР Денис Пушилин уверен, что Киев в любой момент может начать полномасштабное наступление на Донбасс. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

Как указал глава ДНР, взрыв автомобиля в центре Донецка является диверсией украинской армии и свидетельствует о подготовке Киева к наступлению. Кроме того, Пушилин сообщил об удачном пресечении попытки украинских диверсантов пересечь границу.

Пушил констатировал, что у Киева "все абсолютно готово" для организации нападения на ДНР, в связи с чем и было принято решение об эвакуации в Россию женщин и детей. "Мужчины остаются в республике", - заключил Пушилин.