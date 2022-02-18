Путин поручил обеспечить выплатами по 10 тысяч рублей беженцев из Донбасса

Владимир Путин поручил врио главы МЧС срочно вылететь в Ростовскую область, чтобы заняться там созданием условий для размещения беженцев. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Путин переговорил по телефону с врио главы МЧС Александром Чуприяном и поручил ему срочно вылететь в Ростовскую область для организации на месте работ по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь", - сказал он.

Ранее, по его словам, губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать области экстренную помощь по линии федерального центра в связи с непредвиденным большим наплывом беженцев.

Еще одно поручение президента правительству России - срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тысяч рублей, также сообщил Песков.

Кроме размещения беженцев обеспечат горячим питанием, а также всем необходимым, включая медпомощь.

В правительстве уже отреагировали на поручение президента. Беженцам из ДНР и ЛНР выплатят из Резервного фонда по 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе кабмина.

Напомним, что ранее власти ЛНР и ДНР заявили об эвакуации местных жителей в Ростовскую область в связи с нарастающей угрозой боевых действий.