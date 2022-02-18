Путин: Совместные учения России и Беларуси никому не угрожают

Владимир Путин заявил, что совместные учения России и Беларуси никому не угрожают. Президент РФ подчеркнул, что они имеют сугубо оборонительный характер.

"Совместно дали высокую оценку учениям "Союзная решимость-2022", активная фаза которых продлится в Беларуси до 20 февраля. Должен констатировать, что эти учения имеют сугубо оборонительный характер и никому не угрожают", - сказал Путин на совместном заявлении по итогам переговоров в Кремле с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Россия и Беларусь проводят проверку сил реагирования Союзного государства. На первом этапе - по 9 февраля - прошла передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - проводится совместное учение "Союзная решимость-2022".