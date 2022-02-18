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18.02.2022 10:40
Рубрика: Экономика

"Средний чек" по ипотеке обновил исторический максимум

Текст: Василий Кошкин

Средний размер ипотечных кредитов в России в январе составил 3,89 млн рублей. По сравнению с декабрем 2021 года этот показатель вырос 20,7%, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В НБКИ напомнили, что до декабря 2021 года, когда было зафиксировано снижение среднего размера ипотечного кредита, показатель рос на протяжении четырех месяцев.

В январе самый большой "средний чек" по ипотеке был зафиксирован в Москве (7,76 млн рублей), Московской области (6,01 млн) и Санкт- Петербурге (5,09 млн). При этом наибольший рост зафиксирован в Волгоградской области (плюс 61,8%), Ставропольском крае (плюс 58,8%) и Ростовской области (плюс 56,2%).

Ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что ставки по ипотеке в России в 2022 году в среднем вряд ли преодолеют отметку 15%. "Ставка по ипотеке - это ставка ЦБ + 2,5%, мы выходим таким образом на 12%", - пояснил чиновник, отметив, что банкам невыгодно ухудшать условия ипотечного кредитования.

По состоянию на конец января, средневзвешенная ставка топ-20 банков по ипотеке в новостройках составляла 9,87%.

Сбербанк второй раз за месяц повысил ставки по ипотеке
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