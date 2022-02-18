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18.02.2022 10:13
Рубрика: Дороги

Заммэра Москвы Бирюков назвал трассы, где будут менять асфальт в 2022 году

Текст: Ирина Огилько

Более 23 млн квадратных метров асфальтобетонных покрытий заменят в Москве в 2022 году, сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Запланированы работы на таких значимых объектах, как Ленинский и Комсомольский проспекты, Каширское и Ярославское шоссе, улицы Новая Басманная и Бакунинская.

"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание, ежегодно весной после установления постоянных положительных температур воздуха начинаются работы по ремонту дорожного полотна, - отметил Петр Бирюков. - В этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных проездах и дворах заменим 23 млн квадратных метров асфальтобетонных покрытий".

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что работы по ремонту дорог проводятся ежегодно, так как в ходе эксплуатации из-за интенсивного движения и многочисленных резких перепадов температуры воздуха в осенне-зимний период образовывается колейность. Она может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. После замены дорожного покрытия нанесут дорожную разметку.

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