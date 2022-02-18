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18.02.2022 11:13
Рубрика: Происшествия

В воронежском селе рассказали, как жила "рабыня из Бурятии"

Текст: Антон Валагин

Жители воронежского села, где якобы держали в рабстве девушку из Бурятии с двумя детьми, рассказали о том, что гостья жила в нормальных условиях.

- Она пришла и сказала: дайте мне крупы. Ей вынесли крупу, а она говорит: а кофе где? Ничего себе рабы - кофе пьют. Тут на пенсию его не купишь, - рассказала продавщица местного магазина. Другая девушка вспомнила, как девушка хвасталась новой курткой и спортивным костюмом.

- Когда она была беременная, ухаживали за ней всем селом: вещи собирали, кормили, в роддом ее отвезли, - рассказала еще одна женщина. Работодатель "рабыни" показал дом, в котором она жила: с несколькими комнатами, плитой и бытовой техникой.

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В сельскую администрацию не поступало никаких тревожных сигналов - напротив, соседи рассказали, что девушка пользовалась телефоном, вела Tik-Tok, общалась с соседями. Власти отметили, что делать выводы в этой противоречивой ситуации должны правоохранительные органы.

О девушке из Бурятии, "попавшей в рабство" под Воронежем, сообщила благотворительная организация "Альтернатива" Там рассказали, что девушку пригласили работать дояркой на ферме, били и заставляли сожительствовать с работником.

Ситуацию со своей землячкой взяли под контроль глава Бурятии и республиканский омбудсмен.

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