Задержан второй подозреваемый в нападении на полицейских в московском метро

В Москве расследуется уголовное дело по статье о применение насилия в отношении представителя власти.

Напомним, вечером 17 февраля на станции "Тульская" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена полицейские попросили двух граждан предъявить документы. И один из них ответил отказом, после чего начал толкать и замахиваться на представителей власти. Второй мужчина ударил одного полицейского ногой, а другому сотруднику нанес несколько ударов рукой по голове и сбежал.

Но одного хулигана успели задержать сразу на месте. Это молодой человек 2000 года рождения, ему уже предъявлено обвинение.

"В ходе совместной работы следователей столичного СК и сотрудников уголовного розыска в короткие сроки установлено местонахождение второго подозреваемого 2003 года рождения, он задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ, с ним проводятся следственные действия",- сказали в следственном ведомстве и добавили, что в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения, связанной с лишением свободы.