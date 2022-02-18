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Рубрика: Общество

Амурская тигрица Золушка вновь стала мамой

Текст: Сергей Набивачев

Амурская тигрица Золушка еще раз стала мамой. Она вместе с тигренком попала в объектив фотоловушки, установленной в заповеднике "Бастак" в Еврейской автономной области.

Как отмечают специалисты, снимок был сделан 24 января. Тигренку на вид около четырех месяцев.

Золушка обосновалась в заповеднике в начале 2013 года. Ее перевезли сюда после лечения в центре реабилитации в Приморском крае, куда она попала истощенным шестимесячным тигренком. Уже в 2015 году полосатая хищница стала мамой Принца и Востока. А в 2017 году родила самца и самку. Причем, самка Тала из этого помета впоследствии сама успела обзавестись потомством, сделав таким образом Золушку бабушкой.

Третье потомство тигрица принесла в начале 2020-го. Этот котенок покинул "Бастак" через год.

В Приморье фотоловушки "поймали" тигрицу Принцессу и ее взрослых котят
В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО Амурский тигр

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