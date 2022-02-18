От чукотского села отогнали семерых белых медведей

На Чукотке сотрудники "Медвежьего патруля" отогнать белых медведей от села Нешкан. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на представителя ЕДДС.

Ранее в администрации Чукотского муниципального района подтвердили, что вблизи населенного пункта несколько дней назад обосновались семеро хищников.

"Они пришли с западной стороны села. Среди них один самец, две самки и четыре медвежонка, близко к людям не приближаются, но и сами не уходят. Пытались их прогнать, но они начинают вести себя агрессивно", - рассказала глава сельского поселения Нешкан Анастасия Кергинват.

Мишек удалось отогнать на приличное расстояние от жилья. Местный "Медвежий патруль" на постоянной основе следит за ситуацией и не допускает приближение арктических хищников к людям.

Кстати

С нежеланными косолапыми гостями недавно столкнулись и вахтовики на ямальском месторождении: здесь в поселке Харасавэй обосновалась пара взрослых медвежат. Их эвакуировали в конце декабря за сто километров от производственной зоны, но они вернулись к людям.

Во второй раз мишек увезли подальше: в Гыданский национальный парк - за 300 километров от поселка, который так полюбился хищникам.