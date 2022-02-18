В Приамурье решили отменить QR-коды

В Амурской области отменяется система QR-кодов. Решение регионального оперштаба вступит в силу с 21 февраля, сообщается на сайте правительства региона.

- Мы понимаем все неудобства, которые доставляет гражданам необходимость предъявлять QR-коды для посещения общественных мест. Это была вынужденная мера для недопущения распространения заболевания, - заявил губернатор Василий Орлов.

В то же время он не исключил вероятность возвращения к этой системе в будущем. Впрочем, сейчас медики прогнозируют, что в ближайшее время заболеваемость коронавирусом в регионе будет снижаться.

Кстати, с 21 февраля на "Госуслугах" можно будет получить QR-код о наличии антител к COVID-19. Главный санитарный врач области Ольга Курганова напомнила, что сертификат станут выдавать на полгода с даты обнаружения антител.