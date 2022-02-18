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18.02.2022 11:24
Рубрика: Общество

В Дагестане заработал робот для регистрации пациентов в поликлиниках

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

Устройство, разработанное пермской компанией, установлено в одном из медицинских центров Махачкалы. Роботизированный комплекс сокращает время внесения данных паспорта в медицинскую информационную систему.

"Директора медицинских клиник и лабораторий рассказали нам, что ошибки при вводе - это не серьезная проблема, с ней справляются сами администраторы. Основная потребность - сократить время регистрации пациента до нескольких секунд, чтобы уменьшить очереди",- рассказал "РГ" директор по развитию компании-производителя Олег Кивокурцев.

До сих пор на запись пациента, внесение его данных уходила основная часть времени при первичном приеме больного - все приходилось делать вручную. Теперь вся процедура займет не более пяти минут.

Умное устройство устанавливается на рабочее место в регистратуре. Чтобы внести данные паспорта, СНИЛС или полиса ОМС в информационную систему, документ кладется на специальный сканер, который распознает данные и распределяет их в соответствующие поля медицинской информационной системы.

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Ранее в Дагестане задумали установить роботов-диагностов. Они проверяют QR-коды у посетителей медицинских учреждений. Помимо этого, диагност способен измерять первичные показатели здоровья человека - количество сахара и кислорода в крови, объем легких и температуру тела, а также проводить скрининговое обследование пациента.

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