Арендаторы квартир массово стали снимать жилье в складчину

Рост цен на арендную недвижимость в крупных городах страны привел к тому, что квартиросъемщики стали все чаще выбирать более тесное жилье и отказываться от отдельных комнат в пользу углов.

Кооперация на рынке аренды была всегда. Традиционно снимали жилье в складчину студенты, молодые специалисты, которые приехали покорять большие города. Но доля таких арендаторов на рынке была относительно невелика.

Сейчас же, как следует из исследования, проведенного ЦИАН, в Петербурге, если квартиру ищут двое, то с вероятностью 64 процента они сделают выбор в пользу однушки. В двушку они заедут лишь в 32 процентах случаев. В Москве пары снимают однушку в 51 проценте случаев, двушку - 43 процентах.

Уже не удивляют объявления, когда в однушке готовы жить по три человека. В Петербурге на такие условия идут 16 процентов соискателей, в Москве - 15. Причем, в столице есть такие экзотические варианты, когда в однушку готовы заселиться сразу четверо и даже пятеро арендаторов.

Но это скорее исключение. В основном мини-коммуны образуются в двушках. В Петербурге четыре человека снимают двушку в 72 процентах случаев, в Москве - в 71. И далеко не всегда речь идет о семьях. Например, только 13 процентов арендаторов имеют детей.

С начала резкого роста цен на аренду жилья, спрос на однушки в Петербурге вырос с 55 до 63 процентов, в Москве - с 40 до 51.

В одиночку проживает лишь 21 процент арендаторов в столице и 29 процентов арендаторов в Петербурге. Причем, в подавляющем большинстве случаев они снимают однокомнатные квартиры (78 процентов в Москве и 81 процент в Петербурге). Позволить себе самостоятельно снимать двушку в столице позволяют себя 20 процентов "арендаторов-единоличников", в Петербурге - 13.

Уплотнение на рынке арендного жилья объясняется резким ростом ставок. Если до пандемии в Петербурге можно было снять однокомнатную квартиру за 20 тысяч рублей, то теперь - 25. В Москве цены на арендное жилье, по данным "Авито" преодолели психологическую отметку в 50 тысяч рублей.