В мире
18.02.2022 17:57
Текст: Иван Сысоев

Лукашенко сообщил о строительстве порта под Петербургом для перевалки грузов

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Морской порт для обслуживания белорусских товаров будет построен в Ленинградской области. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам переговоров с Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

Как отметил белорусский лидер, он попросил российского президента отдать распоряжение о строительстве под Санкт-Петербургом морского порта для "перевалки миллионов тонн грузов". Лукашенко подчеркнул, что строительство должно начаться "немедленно".

Необходимость постройки порта Лукашенко объяснил нежеланием Минска возвращаться к перевалке белорусских грузов через территорию Литвы и Украины, которые ранее "в нарушение международных соглашений закрыли для Минска дороги, пути и порты".

Минск реализует в России проект по увеличению портовых мощностей
Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2022 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»