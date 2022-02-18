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18.02.2022 12:14
Рубрика: Происшествия

В Новгороде под суд пойдут полицейские, не поверившие в похищение ребенка

Текст: Вера Черенева

В Великом Новгороде в суд передано дело в отношении оперативников сыскного отделения городского УМВД. Полицейских обвиняют в том, что он не поверил в похищение ребенка, а в итоге тот был убит.

Как сообщает СК по Новгородской области, полицейскому вменяется злоупотребление должностными полномочиями. Трагедия произошла в декабре 2018 года. В полицию пришла женщина, которая рассказала, что ее 16-летнего сына похитили, а с нее требуют выкуп.

Но полицейские, как считают в СК, не стали проводить необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, проще говоря, отмахнулись. Также они убедили женщину, что подросток просто весело проводит время, и писать заявление не надо.

На следующий день подростка нашли мертвым. Его насмерть забили битами в коммунальной квартире на улице Германа. За это преступление в 2020 году были осуждены двое мужчин. Подростка они избивали, будучи сильно пьяными, а с матери, к слову, требовали 10 тысяч рублей якобы за долг сына. В следствии считают, что если бы полицейские отреагировали на обращение женщины, то юношу можно было спасти.

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