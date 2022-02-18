В Петербурге готовятся к наводнению из-за циклона "Иления"

В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения, вызванной циклоном "Иления", сообщает пресс-служба комплекса защитных сооружений.

Ожидается, что уровень подъема воды составит 160-170 сантиметров, а из-за порывов ветра до 20 метров в секунду, в городе объявлен желтый уровень опасности.

Самый высокий уровень воды ожидается в Петербурге утром 18 февраля в период с 8.00 до 11.00. Ожидается, что время закрытия дамбы составит 18-20 часов.

Ранее циклон "Иления" обрушился на страны Западной Европы, сейчас он пришел в Россию. Так, в Москве прогнозируется штормовой ветер и сильные осадки.