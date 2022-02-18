В Петербурге полицейского арестовали за пытки задержанного электрошокером

В Петербурге на два месяца арестован заместитель командира мобильного взвода №1 патрульно-постовой службы по Приморскому району. Силовика обвиняют в том, что он вместе с коллегами, имена которых пока не выяснены, избивал задержанного электрошокером в отделе полиции.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, сам полицейский не признал предъявленные ему обвинения и отказался от дачи показаний. Адвокат ходатайствовал о домашнем аресте.

Тем не менее, суд согласился со стороной следствия. Полицейского подозревают в превышении должностных полномочий.

События, участие в которых вменяют силовику, имели место в ноябре прошлого года. По версии следствия, полицейский, будучи при исполнении, вместе с коллегами стал избивать мужчину, который попал в отдел за административное правонарушение. Среди прочего пострадавший получил удары шокером в голову, грудь, спину и руки. Из отдела мужчина вышел с ушибами и ожогами.