Глава Роспотребнадзора вылетела в Ростовскую область для приема беженцев

Глава Роспотребнадзора Анна Попова вылетела в Ростовскую область для помощи в организации приема беженцев из Донбасса. Она входит в состав рабочей группы под руководством врио главы МЧС Александра Чуприяна. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

"Для работы в Ростовскую область вылетела Глава Роспотребнадзора А.Ю. Попова, специалисты Минздрава", - цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Ранее стало известно о прибытии в Ростовскую область первых автобусов с беженцами из Донбасса. В числе первых эвакуированных находятся жители Донецкой области. Власти российского региона заявили, что рассчитывают на начальном этапе принять до 100 тысяч человек. В Ростовской области развернут пункт временного размещения МЧС на 10 тысяч человек.