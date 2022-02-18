В Донецке и Луганске началась эвакуация детей из детских домов и школы-интерната

В Донецке и Луганске началась эвакуация воспитанников детских домов и школы-интерната. Об этом "РГ" сообщил депутат государственной думы Виктор Водолацкий.

- Сейчас детей усаживают в автобусы, - рассказал он.

В Ростове-на-Дону по поручению губернатора ростовской области Василия Голубева создан штаб, который занимается организацией приема, размещением, питанием, медицинским обслуживанием. Напомним, что в 2014-м году у региона уже был такой опыт размещения.

- Тогда справились, справимся и сейчас. Ведь это наши родные близкие люди, мы своих людей не бросим, - подчеркнул Водолацкий.

Параллельно начинает формироваться колонна из жителей прифронтовых посёлков, скорее всего их отправка начнётся завтра.