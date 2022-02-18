В Крыму готовы принять эвакуируемых жителей Донбасса

Власти Крыма заявили о готовности в случае необходимости принять на полуострове эвакуируемых жителей Донбасса. Об этом заявили первый вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс и глава республики Сергей Аксенов.

Крымские политики выразили солидарность с жителями ДНР и ЛНР после усиления обстрелов республик со стороны ВСУ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о вынужденной эвакуации мирных граждан из-за высокой опасности развязывания Украиной полномасштабного вооруженного конфликта. В первую очередь в Ростовскую область вывозятся женщины и дети.

- Украина демонстративно игнорирует выполнение Минских соглашений. Уверен, что руководство нашей страны примет все необходимые в данной ситуации решения. А поджигатели войны не уйдут от ответственности. В эти трудные дни крымчане выражают свою поддержку народу Донбасса, - сказал глава РК Сергей Аксенов. - Наша страна, наш президент никогда не бросят сограждан и соотечественников в беде. Безопасность мирных людей будет обеспечена. Мы с вами, вся Россия с вами!

В то же время первый заместитель председателя ГС Ефим Фикс напомнил о налаженных между ЛНР, ДНР и Крымом братских связях.

- В Крыму готовы решить вопрос с размещением эвакуированных в свободных санаториях и пансионатах, - уточнил Фикс.

Ранее глава РК Сергей Аксенов пообещал властям Украины "сокрушительный удар" в случае попытки устроить провокацию на территории полуострова.