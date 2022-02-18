Новости

Щербакова хочет выступить на чемпионате мира в марте 15:47
Умерла актриса и певица Светлана Сорокина 15:45
Из Испании экстрадировали россиянина, воровавшего иконы 15:43
Золотов досрочно присвоил воинские звания олимпийским спортсменам-росгвардейцам 15:40
Фигуристок Щербакову и Трусову наградили олимпийскими медалями 15:38
В ДНР заявили о предотвращении двух терактов 15:36
Когда результаты экспресс-теста могут заменить ПЦР-тестирование 15:30
В Ростовской области объявили конкурс на разведку запасов рудного золота 15:19
Стал известен состав сборной России по хоккею на матч со Швецией 15:15
Лукашенко заявил, что они с Путиным никогда не обсуждали "нападение" на Украину 15:15
Сенатор Абрамов: Чиновники должны сами вести свои страницы в соцсетях 15:03
Как в Татарстане поддерживают фигуристку Камилу Валиеву 14:58
Путин заявил об успехах в строительстве Союзного государства 14:45
ЦБ предложил штрафовать за выпуск и обращение частной цифровой валюты 14:43
Лавров: Россия проверяет информацию об отправке наемников с Балкан в Донбасс 14:41
Путин и Лукашенко примут участие в военных учениях 14:40
Федерация лыжных гонок России утвердила составы на олимпийские марафоны 14:26
Россияне стали чаще пить антидепрессанты из-за пандемии коронавируса 14:26
Медведев призвал все страны объединить усилия по борьбе с киберпреступностью 14:24
Вице-премьер РФ Чернышенко считает неуместными слова Баха о Тутберидзе и Валиевой 14:24
Лавров: Будем добиваться от США честного подхода по гарантиям безопасности 14:23
Медведев не видит вины России в отсутствии кооперации в борьбе с киберпреступностью 14:18
Володин попросил правительство обеспечить детей с диабетом системами мониторинга 14:11
Глава Мюнхенской конференции выразил сожаление в связи с неучастием России 14:02
Опубликовано видео нападения мигрантов на полицейских в московском метро 13:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полуфинал Олимпиады Россия - Швеция. Смотрим и болеем за наших
Полуфинал Олимпиады Россия - Швеция. Смотрим и болеем за наших
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
18.02.2022 15:19

В Ростовской области объявили конкурс на разведку запасов рудного золота

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области объявили конкурс на геологическую разведку месторождений рудного золота. Стоимость работ по уточнению границ и запасов драгоценного металла оценивается свыше 379 миллионов рублей.

Как сообщает ТАСС, разведку золотоносных пластов в пределах перспективных участков Ольховской площади планируется провести в несколько этапов. Ресурсов металла, по оценкам специалистов, в местных недрах достаточно для промышленной переработки.

Геологам предстоит уточнить точные размеры месторождения, сложность добычи ископаемых и ряд других параметров, а также дать прогнозные оценки на добычу металла. Завершить геологоразведочные работы планируется в IV квартале 2024 года.

Напомним, что поиски благородного металла на Дону ведутся не первый год. Золотоносные породы были обнаружены в 1980-е годы во время бурения угольных пластов. В результате геологоразведчики нашли золото по всему Донбассу, от границы с Донецкой областью до бассейна реки Россоши в Ростовской. После проведения геофизических и буровых работ в 1987-1990 году и потом в 1997-2003-м были выявлены руды золота, прогнозный запас металла в которых превысил 100 тонн.

В Краснодарском крае открыли новое нефтяное месторождение

В 2018 году департамент недропользования ЮФО выделил 200 миллионов рублей на поиск золота в Куйбышевском районе региона. Геологоразведочные изыскания в течении двух лет проводились на перспективной площади Восточного Донбасса.

Кстати

На юге России и республиках Северного Кавказа золото в небольших объемах находят повсеместно. Например, золото и серебро, как попутный компонент, извлекается из медной руды на Урупском месторождении в Карачаево-Черкесии. Прогнозные ресурсы золота в южном регионе составляют 736 тонн, из них 550 тонн - в горах Кавказа. Промышленная добыча золота в ЮФО и СКФО не ведется.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

Лавров призвал СММ ОБСЕ правдиво освещать ситуацию в Донбассе
Путин заявил об успехах в строительстве Союзного государства
В Кремле объяснили внимание властей к теме нелегальной миграции
Не стало народного артиста Геннадия Юхтина
Сбербанк повысил ставки по вкладам до 9,5%