В Ростовской области объявили конкурс на разведку запасов рудного золота

В Ростовской области объявили конкурс на геологическую разведку месторождений рудного золота. Стоимость работ по уточнению границ и запасов драгоценного металла оценивается свыше 379 миллионов рублей.

Как сообщает ТАСС, разведку золотоносных пластов в пределах перспективных участков Ольховской площади планируется провести в несколько этапов. Ресурсов металла, по оценкам специалистов, в местных недрах достаточно для промышленной переработки.

Геологам предстоит уточнить точные размеры месторождения, сложность добычи ископаемых и ряд других параметров, а также дать прогнозные оценки на добычу металла. Завершить геологоразведочные работы планируется в IV квартале 2024 года.

Напомним, что поиски благородного металла на Дону ведутся не первый год. Золотоносные породы были обнаружены в 1980-е годы во время бурения угольных пластов. В результате геологоразведчики нашли золото по всему Донбассу, от границы с Донецкой областью до бассейна реки Россоши в Ростовской. После проведения геофизических и буровых работ в 1987-1990 году и потом в 1997-2003-м были выявлены руды золота, прогнозный запас металла в которых превысил 100 тонн.

В 2018 году департамент недропользования ЮФО выделил 200 миллионов рублей на поиск золота в Куйбышевском районе региона. Геологоразведочные изыскания в течении двух лет проводились на перспективной площади Восточного Донбасса.

Кстати

На юге России и республиках Северного Кавказа золото в небольших объемах находят повсеместно. Например, золото и серебро, как попутный компонент, извлекается из медной руды на Урупском месторождении в Карачаево-Черкесии. Прогнозные ресурсы золота в южном регионе составляют 736 тонн, из них 550 тонн - в горах Кавказа. Промышленная добыча золота в ЮФО и СКФО не ведется.