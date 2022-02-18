В Ростовской области подготовили пункты приема беженцев из Донбасса

Приграничные районы Ростовской области готовы при необходимости принять беженцев из Донбасса. Например, их могут разместить в Красносулинском районе. Как рассказали "РГ" в местной администрации, на территории района готово 19 пунктов.

"Там есть все, что нужно, для людей", - сообщили в администрации.

Кроме того, на Дону создан оперативный штаб, который будет координировать размещение жителей Донбасса.

Ранее глава региона обратился к президенту страны с просьбой оказать помощь в вопросах обустройства беженцев из ДНР и ЛНР. Донская митрополия подготовила склад гуманитарной помощи для поддержки эвакуируемых.