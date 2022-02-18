В Екатеринбурге за нападение на мать с дочерью арестованы двое подростков

Двое молодых людей - 16 и 17 лет - арестованы по делу о нападении на женщин в микрорайоне Сортировка в Екатеринбурге.

Напомним, вечером 11 февраля юноши начали оскорблять девушку-пассажирку, с которой ехали в одном автобусе. Опасаясь за свою безопасность, она попросила свою маму встретить ее на остановке, а когда вышла из салона, оскорбления со стороны молодых людей продолжились. Они избили обеих горожанок, старшая из женщин серьезно пострадала.

На злоумышленников завели уголовные дела о хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью - материалы переданы из органов МВД в СК и объединены в одно производство. По информации полиции, один из участников конфликта ранее задерживался как причастный к грабежу и был поставлен на учет.

"Следственный отдел по Железнодорожному району предъявил обоим обвинение (одному - по 213 статье, второму - по 213-2 и 112 статьям). И оба уже под стражей по решению суда до 12 апреля включительно", - рассказала "РГ пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга.