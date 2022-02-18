Замглавы минздрава Челябинской области задержан за злоупотребления

Новости

Медведев не видит вины России в отсутствии кооперации в борьбе с киберпреступностью 14:18
Володин попросил правительство обеспечить детей с диабетом системами мониторинга 14:11
Глава Мюнхенской конференции выразил сожаление в связи с неучастием в ней РФ 14:02
Опубликовано видео нападения на полицейских на "Тульской" 13:59
Песков назвал жесткость тренера залогом побед 13:54
В ЛДПР рассказали, что Жириновский идет на поправку после коронавируса 13:52
Прощание с народным артистом РФ Геннадием Юхтиным пройдет 22 февраля 13:50
В Кремле объяснили внимание властей к теме нелегальной миграции 13:48
Путин обсудил на Совбезе напряженность вокруг Украины 13:42
Песков назвал высылку американского дипломата ответом на провокацию 13:42
Песков ответил на слова Зеленского о гарантиях безопасности 13:40
МОК инициировал решение вопроса об участии несовершеннолетних в Олимпиадах 13:36
Норвежец Якоб Ингебригтсен установил рекорд мира в беге на 1500 метров 13:29
На маневрах "Союзная решимость" отработают контратаки с боевой стрельбой 13:27
Метеобюро: Февраль взял курс на тепло 13:19
Песков: То, что происходит в Донбассе - это очень тревожные новости 13:19
Португалия смягчает коронавирусные ограничения 13:08
Конькобежец Крол выиграл олимпийское золото в забеге на 1000 м 13:01
Мосгорсуд приговорил педофила-рецидивиста к 22 годам строгого режима 12:58
Йоханнес Бе одержал победу в масс-старте на Олимпийских играх 12:55
Сигнал для своих: как работают помехозащищенные спутниковые антенны 12:44
"Макфа" прокомментировала сообщения об уменьшении упаковки макарон 12:39
Генпрокуратура РФ признала нежелательной украинскую НПО "Свободный Идель-Урал" 12:38
Дом-карусель из Архыза вошел в число самых необычных арт-объектов России 12:09
В Павловском Посаде открыт памятник воинам-интернационалистам 12:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полуфинал Олимпиады Россия - Швеция. Смотрим и болеем за наших
Полуфинал Олимпиады Россия - Швеция. Смотрим и болеем за наших
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
18.02.2022 14:02
Рубрика: Происшествия

Замглавы минздрава Челябинской области задержан за злоупотребления

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Заместитель министра здравоохранения Челябинской области задержан по подозрению в злоупотреблениях при закупке медоборудования. "Будет решаться вопрос об избрании меры пресечения", - ссылкой на информированный источник сообщает "Интерфакс".

Как уже писала "РГ", сегодня в министерстве здравоохранения Южного Урала прошли следственные действия при оперативном сопровождении полиции и УФСБ региона. Они проводились в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при покупке медоборудования по завышенным ценам. Заместителя министра прямо из служебного кабинета увезли на допрос в СК.

По данным агентства, на средства федерального бюджета в апреле-мае 2020 года были приобретены три мультиспиральных компьютерных томографов из серии Optima CТ540 стоимостью 46,5, 47 и 47,5 миллиона рублей. При этом, по версии следствия, стоимость оборудования была завышена на 27 миллионов рублей, а бюджету нанесен ущерб в особо крупном размере.

В следственном управлении СК по Челябинской области задержание замминистра пока никак не комментируют. Как рассказал ранее представитель ведомства Александр Скорик, следователи действительно принимают участие в мероприятиях в челябинском минздраве, однако сообщить, с чем они связаны, отказался.

Экс-прокурора Норильска осудили на 11 лет за взятку
В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Песков ответил на слова Зеленского о гарантиях безопасности
В Кремле объяснили внимание властей к теме нелегальной миграции
Не стало народного артиста Геннадия Юхтина
Сбербанк повысил ставки по вкладам до 9,5%
Посол РФ в США Антонов назвал цинизмом отрицание Вашингтоном геноцида русских в Донбассе
Личный опыт: Как бабушку пытались обмануть мошенники и что из этого вышло
СК возбудил дело по факту обнаружения на Донбассе останков 295 гражданских лиц