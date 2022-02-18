Замглавы минздрава Челябинской области задержан за злоупотребления

Заместитель министра здравоохранения Челябинской области задержан по подозрению в злоупотреблениях при закупке медоборудования. "Будет решаться вопрос об избрании меры пресечения", - ссылкой на информированный источник сообщает "Интерфакс".

Как уже писала "РГ", сегодня в министерстве здравоохранения Южного Урала прошли следственные действия при оперативном сопровождении полиции и УФСБ региона. Они проводились в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при покупке медоборудования по завышенным ценам. Заместителя министра прямо из служебного кабинета увезли на допрос в СК.

По данным агентства, на средства федерального бюджета в апреле-мае 2020 года были приобретены три мультиспиральных компьютерных томографов из серии Optima CТ540 стоимостью 46,5, 47 и 47,5 миллиона рублей. При этом, по версии следствия, стоимость оборудования была завышена на 27 миллионов рублей, а бюджету нанесен ущерб в особо крупном размере.

В следственном управлении СК по Челябинской области задержание замминистра пока никак не комментируют. Как рассказал ранее представитель ведомства Александр Скорик, следователи действительно принимают участие в мероприятиях в челябинском минздраве, однако сообщить, с чем они связаны, отказался.