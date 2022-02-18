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18.02.2022 14:26
Рубрика: Общество

Россияне стали чаще пить антидепрессанты из-за пандемии коронавируса

Текст: Ирина Невинная

Постковидный синдром у переболевших коронавирусной инфекцией проявляется самыми разнообразными расстройствами. В числе признаков - повышенная тревожность и депрессия. В результате растет потребление антидепрессантов. Об этом сообщила директор Национального научного центра наркологии - филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского, доктор медицинских наук Татьяна Клименко.

"У людей повышается уровень тревоги, причем не только у тех, у кого есть постковидный синдром. Вообще сама ситуация с пандемией увеличивает уровень тревоги населения. Люди, естественно, чаще начинают употреблять транквилизаторы и антидепрессанты, причем часто это делается, минуя назначения врача", - цитирует Клименко РИА Новости.

Однако эти лекарства относятся к рецептурной группе, их применение требуют определенных показаний и должно назначаться врачом, предупредила Клименко.

Почти 80% россиян столкнулись с постковидным синдромом
Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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