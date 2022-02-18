Россияне стали чаще пить антидепрессанты из-за пандемии коронавируса

Постковидный синдром у переболевших коронавирусной инфекцией проявляется самыми разнообразными расстройствами. В числе признаков - повышенная тревожность и депрессия. В результате растет потребление антидепрессантов. Об этом сообщила директор Национального научного центра наркологии - филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского, доктор медицинских наук Татьяна Клименко.

"У людей повышается уровень тревоги, причем не только у тех, у кого есть постковидный синдром. Вообще сама ситуация с пандемией увеличивает уровень тревоги населения. Люди, естественно, чаще начинают употреблять транквилизаторы и антидепрессанты, причем часто это делается, минуя назначения врача", - цитирует Клименко РИА Новости.

Однако эти лекарства относятся к рецептурной группе, их применение требуют определенных показаний и должно назначаться врачом, предупредила Клименко.