Эпидемиолог Горелов: Постковид может иметь любые симптомы и длиться год

Постковидный синдром в зависимости от состояния здоровья человека может сохраняться вплоть до года после перенесенной коронавирусной инфекции и сопровождаться всевозможным спектром симптомов. Об этом на брифинге рассказал заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, у некоторых людей - до пяти симптомов, а у кого-то - всего две жалобы, но длительного характера. В случае, если жалоб очень много, то врачи, как правило, рекомендуют обращаться к специалисту в той области, в которой доминируют жалобы пациента. И если раньше постковидный синдром, как правило, длился около двух месяцев, то с появлением новых штаммов его проявления стали сохраняться на протяжении более длительного отрезка времени, пояснил Горелов.

По наблюдениям эпидемиолога, примерно у трети пациентов, перенесших ковид, страдает мозг, но у большинства превалируют жалобы на слабость, бессонницу, раздражительность и другие симптомы, уже описанные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Также часто люди жалуются на обострение хронических, в том числе кожных заболеваний. Этот процесс характеризуется просто: где тонко - там и рвется, заключил Горелов.

Сейчас российские ученые ведут исследования на тему постковида и его влияния на организм человека. В Сеченовском университете это делают по более чем десяти параметрам, среди которых типы усталости, болей, симптомов после физической нагрузки, влияние на дыхательную и нервную системы и так далее. Исследование проводится под эгидой ВОЗ.