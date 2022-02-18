Сахар по 47 рублей: Почти 20 компаний зафиксировали цену на сахарный песок

Цены на сахар зафиксировали 20 компаний, об этом сообщили в Союзроссахаре. Почти все установили цену на уровне 47 рублей за килограмм до 31 июля 2022 года.

Отмечается, что фиксированная цена устанавливается на сахар, упакованный в мешки по 50 килограмм и поставляемый в торговые точки со склада завода-производителя на условиях стопроцентной предоплаты. "При этом наценка дистрибьюторов не должна превышать 5%", - говорится в сообщении, которое цитирует "Интерфакс".

Напомним, в начале февраля ФАС России направила производителям сахара рекомендации по сдерживанию цен. Среди предлагаемых мер - введение максимальной торговой наценки для дистрибьюторов и запрет на перепродажу сахара третьим лицам. Организации розничной торговли смогут расторгать договоры с дистрибьюторами, которые не соблюдают эти правила.