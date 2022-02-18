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18 февраля 2022 г.

Постановление губернатора Самарской области от 18 февраля 2022 года № 35 "О внесении изменения в постановление Губернатора Самарской области от 22.10.2021 № 258 "О комплексе мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в целях минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Самарской области от 22.10.2021 № 258 "О комплексе мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области" следующие изменения:

пункт 2.7 дополнить абзацем следующего содержания:

"сведений о положительном результате исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COV1D-19) (любым из методов) (далее-тест на антитела).";

в пункте 4:

в подпункте 3 слова "международных, всероссийских," исключить;

в подпункте 5 слова "до 15 февраля" заменить словами "до 1 марта"; подпункт 6 пункта 5 дополнить абзацем следующего содержания: "сведений о положительном результате теста на антитела.";

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Руководителям медицинских организаций приостановить оказание первичной медико-санитарной помощи в плановой форме в амбулаторных условиях, включая проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, в том числе углубленной диспансеризации (за исключением медицинской помощи при онкологических и онкогематологических заболеваниях, требующих непрерывного лечения, проведения заместительной почечной терапии, выдачи лекарственных препаратов в рамках дополнительного лекарственного обеспечения, проведения исследований на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, выдачи направлений на оказание высокотехнологичной медицинской помощи и санаторно-курортное лечение, оказания медицинской помощи беременным, пациентам с болезнями системы кровообращения, а также проведения медицинского обследования граждан, подлежащих постановке на воинский учет, призывников и граждан, направленных военным комиссариатом для прохождения медицинского осмотра в учреждения здравоохранения).";

пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:

"сведений о положительном результате теста на антитела.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 21 февраля 2022 года, за исключением абзацев пятого, шестого, девятого и десятого пункта 1, которые вступают в силу со дня официального опубликования настоящего постановления.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров



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