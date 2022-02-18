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18.02.2022 11:28
Рубрика: Экономика

Сбер повысил ставки по вкладам

Текст: Лариса Розова
Сбербанк улучшил условия для клиентов по некоторым вкладам. С 18 февраля повышены процентные ставки по флагманским депозитам банка - СберВкладу и СберВкладу Прайм: рост составил 1 и 1,5 п. п. соответственно.

Теперь максимальная доходность (с учетом капитализации процентов) по СберВкладу Прайм составит 9,5%.

Также улучшены условия по вкладу Промо Управляй - повышение составило от 1,05 до 1,25 п.п. в зависимости от суммы неснижаемого остатка и срока размещения средств.

"Мы тщательно следим за тем, чтобы и вклады, и любые другие продукты Сбера не просто отвечали рыночным реалиям, но и обеспечивали нашим клиентам наилучшие условия, - прокомментировал Сергей Широков, директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка. - СберВклад и СберВклад Прайм - наши самые популярные депозитные продукты, а с учетом повышения ставок они становятся еще более выгодными, а значит, и более востребованными".

СберВклад объединяет сразу несколько преимуществ: проценты начисляются ежемесячно, вклад можно пополнять под фиксированную ставку, а срок хранения средств клиент может установить свой - с точностью до дня. Еще более высокую ставку обеспечивает СберВклад Прайм - он лучший выбор для владельцев годовой подписки СберПрайм+. Эксперты считают, что рост процентных ставок положительно скажется на финансовых показателях, привлечет в Сбер новых вкладчиков и позволит сократить отток клиентов в другие банки.

Руководитель департамента продаж специализированного застройщика "Катуар Девелопмент" (ЖК "Катуар") Оксана Федосеева акцентировала: "Волатильность валют, геополитическая и макроэкономическая ситуация, затянувшаяся пандемия привели к разгону инфляции и росту цен во всем мире, поэтому логично, что регулятору приходится принимать непростые решения о повышении ключевой ставки. Мы видим, что последствия не заставили себя ждать. Сбер поднял ставки по ипотеке, но есть и обратная сторона - более позитивная. В условиях растущей ключевой ставки повышение ставок по вкладам - закономерный шаг для финансового рынка. Сбер сегодня улучшил условия сохранения средств, повысив максимальную ставку по срочным вкладам до 9,5% годовых. В ситуации растущей инфляции такой депозит будет достаточно востребован вкладчиками.

Понятно, что подобная политика регулятора приводит к замедлению экономического роста, но это единственный способ замедлить инфляцию и рост цен на все вокруг. Рост ключевой ставки отразится на всех банковских ставках вполне предсказуемо, тут зависимость прямо пропорциональная, но в этом есть и позитивный момент: банковские вклады становятся вновь привлекательны для инвесторов. При этом странно требовать от банков пересмотреть свои бизнес-модели, удержав ставки на прежнем уровне для поддержания рынка жилищного строительства (да и какого-либо другого тоже). Это, по сути, как просить девелоперов не повышать цены на жилье на растущем рынке, когда при этом растет себестоимость строительства. Для этого есть государство и различные меры поддержки в виде льготных программ. При этом стоит напомнить, что рыночные ставки по ипотеке еще несколько лет назад были выше нынешних, а программа субсидирования льготной ипотеки 2015 года, которая непросто поддержала рынок новостроек в России, но и дала ему новый толчок к развитию, вообще субсидировала ставка до 12% (ключевая ставка на тот момент составляла 17%), поэтому нагнетать обстановку не стоит".

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