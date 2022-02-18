Совфед рассмотрит закон о повышении военных пенсий 22 февраля

На пленарном заседании Совета Федерации 22 февраля сенаторы обсудят закон о повышении пенсий ветеранам военной службы и приравненным к ним лицам на 8,6 процентов.

"Считаю, что повышение военных пенсий станет своего рода подарком ко Дню защитника Отечества. Было поручение президента России, было обращение к парламентариям Председателя Правительства, где он просил не затягивать с принятием этого несомненно важного для большой части наших граждан закона", - приводит пресс-служба Совфеда слова председателя палаты Валентины Матвиенко.

Спикер отметила, что чем раньше сенаторы одобрят этот закон, тем быстрее начнется его реализация, люди получат выплаты. Она также напомнила, что документ имеет обратную силу и действует с 1 января 2022 года.

Изначально предполагалось, что в нынешнем году пенсии военных будут повышены с 1 октября на 4%. Однако это оказалось вдвое ниже фактической инфляции, которая по итогам прошлого года составила 8,4%. В связи с этим президент РФ Владимир Путин дал поручение внести коррективы. Госдума приняла документ сразу в трех чтениях 16 февраля.

Ранее ближайшее заседание Совета Федерации было запланировано на второе марта.