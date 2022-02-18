Сериал "Атланта" закрыт после четырех сезонов

Лауреат премии "Эмми" сэдком "Атланта" закрывается после четвертого сезона. Об этом генеральный директор FX Джон Ландграф сообщил в четверг на зимнем пресс-туре Ассоциации телевизионных критиков (проходит виртуально).

Работа над третьим и четвертым сезонами шоу шла параллельно, и оба они уже полностью отсняты. Третий выйдет 24 марта, финальный покажут осенью.

Как передает THR, закрытие "Атланты" не стало неожиданностью, поскольку создатель сериала и исполнитель главной роли Дональд Гловер отказался от продления отношений с FX в пользу более сочной сделки с Amazon.

При этом Гловер заявил в комментарии, что хотел все закончить в "Атланте" еще после второго сезона.

Напомним, что кинодел уже вовсю трудится на Amazon - над сериалом на основе комедийного боевика с Джоли и Питтом "Мистер и миссис Смит" и многосерийным мюзиклом Hive.