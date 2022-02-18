Создатели "Форреста Гампа" и "Дюны" работают над новым проектом

"Оскаровское" трио - Том Хэнкс, Роберт Земекис и сценарист Эрик Рот, подарившие нам "Форреста Гампа", вновь объединит свои звездные усилия. Как передает Deadline, на этот раз речь идет об экранизации комикса Ричарда МакГуайера "Здесь" (Here).

Оригинальная история сфокусирована на одной комнате, события в которой развиваются на протяжении многих лет - из прошлого и в "недосягаемо далекое будущее".

Главную роль сыграет Хэнкс, помимо "Гампа" уже сотрудничавший с Земекисом в "Изгое" и мультфильме "Полярный экспресс". Земекис - режиссер и соавтор сценария, наряду с Ротом (новая "Дюна", "Звезда родилась", "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Мюнхен", пока безымянный байопик Диснея).

Несмотря на то, что звучит всё довольно камерно, предполагается масштабность картины.

В настоящее время создатели подыскивают для своего предприятия базу - студию или стриминг. Соответственно, никаких дат пока нет.