Страны Евросоюза боятся за свою экономику из-за введения санкций против России

Европейские страны очень озабочены тем, что введение санкций против России может сильно навредить их экономике, которая связана с российским рынком и энергоресурсами.

Как сообщает агентство Bloomberg, Польша, Франция, Нидерланды и Германия обеспокоены тем, что санкции против России будут иметь негативные последствия для европейских финансовых организаций, а также сырьевого и энергетического секторов экономики.

При этом Рим даже попросил исключить энергетический сектор из санкционного пакета. Итальянцы также переживают за свои товары класса "люкс", которые в впечатляющих масштабах поступают на российский рынок. Италия предлагает вводить ограничения против отдельных людей и не хочет секторальных санкций, сообщает Bloomberg.

Агентство считает, что санкции могут быть введены в случае "вторжения России на Украину". Однако Москва неоднократно на официальном уровне исключала муссируемое в западных СМИ "вторжение" со стороны России.

Напомним, что в конце 2021 года Россия представила проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. В документах обозначены ключевые требования Москвы по нерасширению НАТО и неразмещению ударных вооружений альянса у границ России. С Западом до сих пор не достигнуты договоренности по этой теме.