В ЛНР приостановили учебный процесс, интернаты и детдома эвакуируют в РФ

Министерство образования Луганской народной республики заявило о приостановке учебного процесса и эвакуации интернатов и детских домов в РФ.

"Все образовательные организации, в которых постоянно проживают несовершеннолетние, с целью обеспечения безопасности воспитанников, будут эвакуированы на территорию Российской Федерации", - приводит слова министра Андрея Лустенко Луганский информационный центр.

Чиновник выразил уверенность, что эвакуация займет непродолжительное время, а после того, как ситуация в республике войдет в нормальное русло, "все организации будут незамедлительно возвращены на территорию Республики".

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о том, что ВСУ планируют совершить прорыв вглубь территории ЛНР и призвал ряд граждан в кратчайшие сроки выехать на территорию РФ, а "мужчин, способных держать в руках оружие, встать на защиту своей земли".