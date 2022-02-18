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18.02.2022 20:06
Рубрика: Экономика

В Минэкономразвития назвали главным фактором восстановления экономики рост доходов населения

Текст: Нина Егоршева

В Минэкономразвития прокомментировали данные Росстата в отношении роста ВВП РФ, который, как пояснили в ведомстве, оказался чуть выше предварительных оценок - 4,7%. По словам замминистра экономического развития РФ Полины Крючковой, главным фактором восстановления экономики стал рост доходов населения и возросший за счет этого потребительский спрос.

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"Реальные денежные доходы населения выросли на 3,4%, не только полностью компенсировав спад 2020 года, но и превысив уровень 2019 года. Восстановлению доходов способствовала позитивная динамика рынка труда, рост предпринимательских доходов, а также - меры государственной социальной политики, в том числе - принятые в прошлом году дополнительные решения", - пояснила представитель Минэкономразвития.

Отдельно она отметила вклад инвестиций в рост экономики. По ее словам, по ряду косвенных признаков, например, росту объемов строительства, производства машиностроительной продукции и стройматериалов - заметно ускорение инвестиционного спроса в четвертом квартале 2021 года. "Считаем, что именно оживление инвестиционной активности к концу года во многом обусловило более высокие, чем ожидалось, темпы экономического роста", - подчеркнула Крючкова.

Она также добавила, что повлиял и значительный объем чистой прибыли компаний. Существенную ее часть бизнес вкладывал в развитие, а значит - новые рабочие места. Основной вклад в рост прибыли внесли экспортно ориентированные отрасли, однако прибыль росла и в отраслях, ориентированных на внутренний рынок.

Ранее Росстат сообщил, что стоимость продуктов из так называемого "борщевого набора" выросла почти вдвое за последние пять лет. Например, капуста с января 2017-го к январю 2022 года стала дороже на 41,5 рубля (2017 - 18,46 рубля; 2022 - 59,96 рубля). Морковь подорожала с 26,98 рубля до 48,37 рубля, репчатый лук - с 22,43 рубля до 31,4 рубля, свекла - с 22,52 рубля до 45,22, рубля, а картофель поднялся в цене с 20,8 рубля до 48,24 рубля.

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