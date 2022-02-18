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18.02.2022 22:34
Рубрика: Общество

В ВОЗ увидели условия для появления более опасного штамма коронавируса

Текст: Нина Егоршева
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире сложились "идеальные условия" для возникновения более заразного и опасного варианта COVID-19. Такое мнение он высказал в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

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"По сути, имеющиеся сейчас условия являются идеальными для возникновения более заразного, более опасного варианта", - отметил гендиректор ВОЗ, чьи слова передает ТАСС.

По его мнению, широкий охват вакцинацией населения в ряде стран и тот факт, что "омикрон" вызывает в целом менее тяжелое течение заболевания, привели к появлению опасного представления, что пандемия идет к концу. "Но это не так", - констатировал Гебрейесус. Он напомнил, что системы здравоохранения по-прежнему перегружены, а от ковида каждую неделю в мире умирают около 70 тыс. человек, при этом наблюдение за эволюцией вируса является недостаточным.

Вместе с тем, по мнению гендиректора ВОЗ, у мирового сообщества есть "инструменты и ноу-хау" для того, чтобы покончить с пандемией коронавируса уже в 2022 году.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург заявил, что для остановки мутации коронавируса, населению Земли необходимо в течение 6-8 месяцев достичь коллективного иммунитета. В том числе за счет вакцинации. Он напомнил, что эволюция вируса происходит постоянно, при этом неизвестно, сможет ли следующий штамм стать генетически значимым.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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