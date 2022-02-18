Гинцбург: Коллективного иммунитета к ковиду нужно достичь в течение 6-8 месяцев

Чтобы остановить мутации коронавируса, населению Земли необходимо в течение 6-8 месяцев достичь коллективного иммунитета. В том числе за счет вакцинации. Такое мнение высказал директор Центра им. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

В интервью "России 1" он пояснил, что эволюция вируса происходит постоянно, но неизвестно, сможет ли следующий штамм стать генетически значимым. "Эволюция штамма будет продолжаться постоянно. И для того, чтобы ее остановить, в этом наша задача, мы должны за 6-7-8 месяцев на всем земном шаре, его накрыть иммунологическим зонтиком. В первую очередь вакцинацией", - подчеркнул Гинцбург.

По данным Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю снизился с 61,9% до 59,7%. При этом только в четырех регионах он превышает 80%. Это Санкт-Петербург, Карелия, Севастополь и Мурманская область.

Ранее в оперштабе сообщали, что коллективный иммунитет снижается из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами.