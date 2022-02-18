Видео: не смог заехать на яму и серьезно изуродовал машину

Ни один человек, хоть раз сидевший за рулем машины, не сможет смотреть этот ролик без содрогания. Даже при просмотре на беззвучном режиме в голове сами собой зазвучат металлический скрежет дверцы автомобиля о бетон, хруст отломанного зеркальца, удар кузова о пол станции техобслуживания, когда колесо соскользнуло в яму. И вопли авторемонтника: "Куда прешь, дурень?! Левее бери! Назад и левее!".

Ужасное видео, ночной кошмар водителя-"чайника".

Похоже, что неопытный автомобилист с самого начала слишком сильно вывернул руль вправо и его заднее левое колесо вот-вот должно было съехать в яму. Сдавая назад, он не выровнял положение колес и слишком сильно прижался кузовом к бетонному проему.

А дальше ситуация менялась лишь от плохого к худшему: каждый следующий маневр либо еще сильнее прижимал машину к стене, либо угрожал падением в яму. Всего за минуту водитель дважды обтер дверцу о бетон и один раз съехал в яму. Возможно, отчасти виноват и ремонтник, эмоционально, но не очень эффективно руководивший маневрами со стороны...