Volkswagen вернул в линейку самый доступный электрокар

Компания Volkswagen сообщила о том, что снова принимает заказы на свой самый компактный и доступный электрокар e-up! Его продажи были остановлены в конце 2020 года - это решение в компании объяснили тем, что на автомобиль было оформлено очень много заявок, срок исполнения которых растянулся на 16 месяцев. Спустя полтора года e-up! Снова в строю.

К заказу предложен Volkswagen e-up! в версии Style Plus: автомобиль оснащён электромотором мощностью 83 л.с. и имеет запас хода, согласно методике измерений WLTP, 258 км. У электрокара очень высокий с точки зрения сопоставления показателей у ДВС крутящий момент, он составляет 210 Нм.

Батарея ёмкостью 32.2 кВт•ч при мощности постоянного тока 40 кВт заряжается до 80% за час. Если заряжаться от источника переменного тока мощностью 7.2 кВт, то процесс растянется на более чем четыре часа.

Цена на Volkswagen e-up! в Германии начинается от 26 895 евро минус государственная дотация на покупку электротранспорта в размере 9 570 евро. То есть покупка электрохэтча обойдётся в 17 325 евро, что немногим дороже электрического Dacia Spring за 16 920 евро. Электрокар от Dacia менее мощный - всего 45 л.с., и имеет меньшую автономность - 230 км.

Тираж Volkswagen e-up! по всему миру превышает 80 тысяч автомобилей. В Германии модель заняла второе место по количеству новых регистраций в 2021 году.