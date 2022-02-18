Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
18.02.2022 14:46
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen вернул в линейку самый доступный электрокар

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Компания Volkswagen сообщила о том, что снова принимает заказы на свой самый компактный и доступный электрокар e-up! Его продажи были остановлены в конце 2020 года - это решение в компании объяснили тем, что на автомобиль было оформлено очень много заявок, срок исполнения которых растянулся на 16 месяцев. Спустя полтора года e-up! Снова в строю.

Фото: www.twitter.com/Herbert_Diess
Глава Volkswagen не исключил появления нового Beetle и конкурента Cybertruck

К заказу предложен Volkswagen e-up! в версии Style Plus: автомобиль оснащён электромотором мощностью 83 л.с. и имеет запас хода, согласно методике измерений WLTP, 258 км. У электрокара очень высокий с точки зрения сопоставления показателей у ДВС крутящий момент, он составляет 210 Нм.

Батарея ёмкостью 32.2 кВт•ч при мощности постоянного тока 40 кВт заряжается до 80% за час. Если заряжаться от источника переменного тока мощностью 7.2 кВт, то процесс растянется на более чем четыре часа.

Цена на Volkswagen e-up! в Германии начинается от 26 895 евро минус государственная дотация на покупку электротранспорта в размере 9 570 евро. То есть покупка электрохэтча обойдётся в 17 325 евро, что немногим дороже электрического Dacia Spring за 16 920 евро. Электрокар от Dacia менее мощный - всего 45 л.с., и имеет меньшую автономность - 230 км.

Тираж Volkswagen e-up! по всему миру превышает 80 тысяч автомобилей. В Германии модель заняла второе место по количеству новых регистраций в 2021 году.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
#Volkswagen