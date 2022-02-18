Врач назвала лишний вес побочным эффектом от приема витаминов

Специалисты предупреждают, что биологически активные добавки к пище могут вызвать такие побочные эффекты, как увеличение веса, пишет Daily Express.

Руководитель клинической программы Клиники здоровья кишечника Джо Каннингем советует быть осторожнее с дозировкой. При ее несоблюдении минералы и жирорастворимые витамины могут накопиться в организме и стать токсичными. "Обычно применяется не пищевая, а фармацевтическая дозировка, то есть принимаемая доза гораздо выше, чем та, которую можно было бы получить естественным образом с пищей", - пояснила эксперт.

Издание ссылается на исследование китайских ученые из Даляньского университета, посвященное чрезмерному потреблению витаминов. В частности, выяснилось, что их переизбыток может спровоцировать ожирение различными путями, в числе которых увеличение синтеза жиров, инсулинорезистентность, нарушение метаболизма нейротрансмиттеров и эпигенетические изменения. Например, такой эффект может быть в случае избытком витамина B.

Витаминные формулы и обогащение продуктов питания витаминами могли в значительной степени способствовать увеличению количества случаев ожирения за последние несколько десятилетий, цитирует сообщение ИноСМИ.

Ранее кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин рассказал, как помочь организму во время приема лекарств. Он посоветовал больше пить, придерживаться диеты - исключить всю тяжелую пищу. При этом, по его словам, усилить микрофлору можно молочными продуктами, если для них нет противопоказаний.

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