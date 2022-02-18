Врач назвала лишний вес побочным эффектом от приема витаминов

Новости

Глава МИД ФРГ поставила Виталия Кличко на место на Мюнхенской конференции 20:23
Мишустин облегчил условия поставок продукции из Донбасса 20:21
В Донецке и Луганске началась эвакуация детей из детских домов и школы-интерната 20:09
В Минэкономразвития назвали главным фактором восстановления экономики рост доходов населения 20:06
Больницы в Донецке готовят к эвакуации 20:01
В Ростовской области создан оперативный штаб для приема жителей Донбасса 19:36
Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил росгвардейца-олимпийца с наградой 18:56
Сахар по 47 рублей: Почти 20 компаний зафиксировали цену на сахарный песок 18:48
В Крыму готовы принять эвакуируемых жителей Донбасса 18:38
Дипломат из РФ рассказал о лжи о российско-белорусских учениях на заседании ОБСЕ 18:37
Минтруд напомнил о продлении временного порядка установления инвалидности 18:29
В ЛНР приостановили учебный процесс, интернаты и детдома эвакуируют в РФ 18:21
МВД ЛНР переведено на усиленный режим службы 18:10
Индексы Мосбиржи и РТС падают на фоне обострения ситуации на востоке Украины 18:07
Лукашенко: Референдум в Беларуси пройдет в соответствии с интересами народа 18:05
Сборная Швеции сравняла счет в хоккейном полуфинале против России 18:04
Священник награжден за спасение человека 17:57
Депутат: Для эвакуации граждан из ДНР и ЛНР все готово 17:57
Лукашенко сообщил о строительстве порта под Петербургом для перевалки грузов 17:57
Яна Чурикова впервые заразилась коронавирусом 17:55
В Донецке сработала сирена гражданской обороны 17:54
Суд назначил Олегу Навальному год строгого режима 17:46
Тарасова - Морозов: После проката почувствовали облегчение 17:46
"Локомотив" расторг контракт с осужденным за изнасилование хоккеистом 17:44
Путин: За восемь лет выполнено 90% задач по импортозамещению 17:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Туры на майские праздники подорожают минимум на треть
Туры на майские праздники подорожают минимум на треть
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
18.02.2022 20:05
Рубрика: Общество

Врач назвала лишний вес побочным эффектом от приема витаминов

Текст: Нина Егоршева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты предупреждают, что биологически активные добавки к пище могут вызвать такие побочные эффекты, как увеличение веса, пишет Daily Express.

Руководитель клинической программы Клиники здоровья кишечника Джо Каннингем советует быть осторожнее с дозировкой. При ее несоблюдении минералы и жирорастворимые витамины могут накопиться в организме и стать токсичными. "Обычно применяется не пищевая, а фармацевтическая дозировка, то есть принимаемая доза гораздо выше, чем та, которую можно было бы получить естественным образом с пищей", - пояснила эксперт.

Диетолог опровергла мифы о вреде лектинов

Издание ссылается на исследование китайских ученые из Даляньского университета, посвященное чрезмерному потреблению витаминов. В частности, выяснилось, что их переизбыток может спровоцировать ожирение различными путями, в числе которых увеличение синтеза жиров, инсулинорезистентность, нарушение метаболизма нейротрансмиттеров и эпигенетические изменения. Например, такой эффект может быть в случае избытком витамина B.

Витаминные формулы и обогащение продуктов питания витаминами могли в значительной степени способствовать увеличению количества случаев ожирения за последние несколько десятилетий, цитирует сообщение ИноСМИ.

Ранее кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин рассказал, как помочь организму во время приема лекарств. Он посоветовал больше пить, придерживаться диеты - исключить всю тяжелую пищу. При этом, по его словам, усилить микрофлору можно молочными продуктами, если для них нет противопоказаний.

Материал носит информационный характер. Предварительно следует проконсультироваться со специалистом.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Путин и Лукашенко завершили переговоры. Главные заявления лидеров
В первую очередь из ДНР и ЛНР эвакуируют интернаты и детские дома
Путин призвал Киев сесть за стол переговоров с ДНР и ЛНР
Лавров предложил США следовать подходу "пацан сказал - пацан сделал"
ЦБ предложил штрафовать за выпуск и обращение частной цифровой валюты
Каким профессиям стоит учиться сегодня, чтобы хорошо зарабатывать в будущем
Как работает препарат на основе антител из плазмы переболевших