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19.02.2022 15:21
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту падения снаряда в Ростовской области

Текст: Наталья Козлова
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата возбудить уголовное дело по факту взрыва снаряда в Ростовской области, выпущенного со стороны Украины.

В СК отметили, что на территории Ростовской области недалеко от границы с Украиной "военнослужащие украинских вооруженных сил произвели массированные обстрелы с применением тяжелого вооружения". В результате обстрела снаряд, который был выпущен с территории соседнего государства, разорвался в Ростовской области - на расстоянии около километра от границы.

В Ростовской области взорвался еще один снаряд

Кроме того, в Главном следственном управлении СК по поручению Бастрыкина уже возбуждено другое уголовное дело - о взрыве в Донецке. Дело расследуют по статье 105 УК РФ - "покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, группой лиц, по предварительному сговору".

В СК подчеркнули, что 18 февраля на территории ДНР "неустановленные лица с целью убийства начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики, разместили в его служебном автомобиле взрывное устройство". Автомобиль был взорван на парковке около одного из зданий города.

По мнению СК, преступление "не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку предполагаемая жертва находилась вне автомобиля".

Следственный комитет пообещал, что установит причастных к преступлению и "примет все меры для реализации принципа неотвратимости наказания для тех, кто причастен к особо тяжкому преступлению".

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Обстановка на востоке Украины

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