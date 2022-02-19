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19.02.2022 02:53
Рубрика: Экономика

Борисов: Россия настроена наращивать сотрудничество с Кубой по всем направлениям

Текст: Сергей Новиков (Гавана)

Зампред правительства РФ Юрий Борисов в ходе визита в Гавану обсудил с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом перспективы дальнейшего укрепления отношений между странами.

По словам Борисова, российская правительственная делегация прибыла на Кубу по поручению президента России в развитие состоявшегося 24 января телефонного разговора с главой Кубы.

"Цель визита - дальнейшее укрепление взаимодействия с Кубой по самому широкому спектру направлений, включая торгово-экономическое сотрудничество, промышленную и энергетическую кооперацию", - заявил зампред российского правительства.

"Мы настроены на активную совместную работу по наращиванию двустороннего товарооборота, реализации действующих и новых проектов по всем направлениям двустороннего сотрудничества", - подчеркнул Борисов.

Российский вице-премьер затронул и гуманитарную составляющую взаимодействия между странами. Он напомнил, что только в декабре 2021 года - январе 2022 года из России на Кубу были отправлены еще пять рейсов с гуманитарной помощью, которые доставили медикаменты, лекарственные препараты и медицинские изделиями общим объемом 112 тонн. Кроме того, в феврале на Кубу отплыл корабль с дополнительным гуманитарным грузом - 20 тысяч тонн пшеницы IV класса. "Прибытие груза на Кубу ожидается 3 марта", - добавил Борисов.

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