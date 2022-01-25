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25.01.2022 09:01
Рубрика: В мире

Из РФ на Кубу в течение месяца прибыло более 80 тонн гуманитарной помощи

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
В течение месяца Россия отправила на Кубе более 80 тонн гуманитарной помощи для борьбы с пандемией COVID-19. Накануне в международном аэропорту им. Хосе Марти в Гаване совершил посадку пятый российский борт, доставивший в карибскую страну средства индивидуальной защиты и медикаменты.
Фото: Сергей Новиков / РГ Фото: Сергей Новиков / РГ
Фото: Сергей Новиков / РГ

"5 самолетов, первый из которых прибыл 31 декабря, доставили на Кубу более 83 тонн медикаментов, защитных костюмов и масок, шприцов. Надеемся, что эта помощь, запрошенная кубинской стороной, станет значимой поддержкой для местных специалистов, которые сражаются с пандемией COVID-19", - отметил в ходе торжественной церемонии встречи гумпомощи посол России на Кубе Андрей Гуськов.

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"Россия продолжит помогать Кубе, мы не оставим вас в стороне в это непростое время. Уже сейчас из России в сторону Кубы готовится выйти сухогруз с 19,5 тысячами тонн муки", - сообщил глава российской дипмисии. Гуськов также напомнил и о том, что "несмотря на блокаду со стороны США, Куба являет всему миру гордый пример солидарности и профессионализма, будучи первой страной в регионе, разработавшей собственные вакцины от коронавируса, и отправляя своих медиков в другие государства на помощь в борьбе с пандемией".

"Мы снова собираемся здесь, чтобы от имени правительства и народа Кубы поблагодарить Россию за поставки гуманитарной помощи, которая поможет кубинской системе здравоохранения сражаться с пандемией COVID-19", - отметила в свою очередь первый замглавы министерства внешней торговли Кубы Ана Тересита Гонсалес Фрага. Она также указала, что за минувший месяц Россия доставила на Остров Свободы более 70 тысяч защитных костюмов, 3 миллиона шприцов, 200 тысяч масок и медикаменты.

"В условиях ужесточающейся международной обстановки, невиданного ранее уровня блокады со стороны США, целью которой является дестабилизация нашей страны, особенно выделяется бескорыстная помощь российского правительства и народа. Это наглядная демонстрация исторических братских связей между нашими народами", - подчеркнула чиновница.

Напомним, что в 2021 году Россия также неоднократно поставляла гумпомощь на Кубу. 88 тонн муки, масла, консервов и медицинских масок были доставлены в Гавану двумя самолетами Ан-124 "Руслан" Военно-транспортной авиации ВКС России в конце июля. А уже в августе еще два борта привезли около 80 тонн помощи в виде продуктов питания, лекарств, концентраторов кислорода, и аппаратов ИВЛ.

В мире Северная и Центральная Америка Куба

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