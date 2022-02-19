ЦБ ДНР установил суточный лимит на выдачу наличных в размере 10 тысяч рублей

Центробанк Донецкой народной республики (ДНР) установил суточный лимит на выдачу наличных в размере десяти тысяч рублей, которые можно снимать в банкоматах по одной карте.

"В целях бесперебойного обеспечения наличными денежными средствами граждан Республики в период особого режима функционирования Центрального Республиканского Банка, Правлением Центрального Республиканского Банка принято решение о временном установлении суточного лимита выдачи наличных денежных средств не более десяти тысяч российских рублей по одной платежной карте", - говорится в сообщении Центробанка ДНР.

При этом регулятор уточнил, что безналичные расчеты банковскими картами в торговой сети остаются без ограничений.

Напомним, накануне Минфин РФ сообщил, что уже 18 февраля перечислит Ростовской области необходимые средства на выплаты по десять тысяч рублей эвакуированным в Россию беженцам из ЛНР и ДНР.